Grote brand in kraakpand Kerkrade onder controle

In Kerkrade heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed in een kraakpand aan de Bleijerheiderstraat, meldde de veiligheidsregio Zuid-Limburg. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en is op zoek naar een verdachte. Enkele naastgelegen woningen werden ontruimd vanwege de hevige rookontwikkeling.