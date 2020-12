Minstens één dode bij brand in gekraakt migrantenpand Barcelona

Bij een grote brand die woensdagavond is uitgebroken in een door Afrikaanse migranten gekraakt pakhuis in een voorstad van Barcelona is minstens één dode gevallen, meldt de brandweer. Daarnaast zijn er minstens zeventien gewonden, van wie er twee in kritieke toestand verkeren en vier in ernstige toestand. Van de 100 à 150 bewoners, zijn er pas rond de 60 geïdentificeerd. Tussen de 40 en 90 migranten worden nog vermist, heeft de krant El Periódico de Catalunya gemeld.