Gewonden en vermisten bij brand gekraakt migrantenpand Barcelona

Bij een grote brand die woensdagavond is uitgebroken in een door Afrikaanse migranten gekraakt pakhuis in een voorstad van Barcelona zijn minstens 17 gewonden gevallen, van wie 5 zwaargewond. Van de 100 à 150 bewoners, zijn er pas rond de 60 geïdentificeerd. Tussen de 40 en 90 migranten worden nog vermist, meldt de krant El Periódico de Catalunya.