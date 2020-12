Duitse boeren willen einde aan prijzenoorlog supermarkten

Duitse boeren zijn ontevreden over de continue prijzenoorlog die supermarkten in hun ogen voeren. Daardoor krijgen boeren veel te weinig betaald voor hun producten, meent de landelijke boerenorganisatie DBV. De afgelopen week voerden boeren al in verschillende Duitse steden actie met tractoren. Daarbij werden onder meer distributiecentra van Aldi geblokkeerd.