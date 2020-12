Techaandelen en coronasteunvrees zetten Wall Street lager

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag op verlies geëindigd. met name techbeurs Nasdaq kreeg een tik onder druk van de verkoop van techaandelen en de antimededingingszaak die Justitie in de Verenigde Staten begon tegen Facebook. Beleggers op Wall Street werden ook weer pessimistischer over een politiek akkoord over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie.