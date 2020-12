Meer staten schieten Trump te hulp in strijd om verkiezingszege

Na Texas schieten veel meer Amerikaanse staten president Trump te hulp bij zijn streven zijn landelijke verkiezingsnederlaag om te buigen in een overwinning. Zeventien staten zeggen Texas te steunen bij de gang naar het Hooggerechtshof in Washington, melden Amerikaanse media. Het gaat allemaal om staten waar Trump de meeste stemmen kreeg. Ook Trump zelf sluit zich aan bij de stap in zijn „persoonlijke capaciteit als kandidaat voor herverkiezing”.