Hackers EMA bekeken documenten van Pfizer over vaccintest

Bij de cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam zijn documenten van farmaceut Pfizer over de tests van het coronavaccin van dat bedrijf ingezien. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf in een verklaring bekendgemaakt. Volgens Pfizer heeft het EMA laten weten dat de aanval geen gevolgen heeft voor de tijdlijn voor goedkeuring van het vaccin.