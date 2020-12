‘EssilorLuxottica wil van overname moeder optiekketen Pearle af’

De Frans-Italiaanse brillen- en lenzenmaker EssilorLuxottica wil optiekconcern GrandVision niet meer overnemen. Ingewijden stellen tegenover persbureau Bloomberg dat de onderneming zich zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis op het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish. De toename in onlineverkopen van EssilorLuxottica zelf zou daarnaast de overname van een concern met fysieke winkels minder interessant maken.