EU-president ‘vol vertrouwen’ over akkoord over EU-begroting

EU-president Charles Michel is „vol vertrouwen” dat er overeenstemming zal worden bereikt over een „gemeenschappelijk pakket” als oplossing voor de EU-meerjarenbegroting (MFK) en het coronaherstelfonds. Hij schrijft dat in zijn uitnodiging aan de EU-leiders en staatshoofden aan de vooravond van hun tweedaagse top in Brussel.