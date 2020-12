Rapport: Binnenhof stap voor stap verbouwen 90 miljoen goedkoper

Het stap voor stap verbouwen van het Binnenhof, waarbij de Tweede Kamer niet hoeft te verhuizen naar een tijdelijk onderkomen, is 90 miljoen euro goedkoper dan alles in een keer verbouwen. Dat concludeert bouwprojectbureau BBC Bouwmanagement, dat in opdracht van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een rapport opstelde.