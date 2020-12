Directeur EMA ‘steeds meer overtuigd’ van resultaten Pfizer-vaccin

Directeur Emer Cooke van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft zich in een interview met Nieuwsuur positief uitgelaten over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Terwijl de beoordeling nog gaande is, zegt Cooke: „We zijn steeds meer overtuigd van de testresultaten die ons ter beoordeling voorliggen. Als u het mij twee maanden geleden had gevraagd, was ik veel minder overtuigd dan nu.”