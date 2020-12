Geen nader verhoor undercoveragent over ‘Mr Big-methode’

De undercoveragent die Ad K. een bekentenis ontlokte over het doden van de in 2002 verdwenen Patrick van Dillenburg, wordt niet nogmaals gehoord. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten. De advocaat van K. had gevraagd hem te mogen bevragen over het verloop van de undercoveroperatie, omdat de lezingen van K. en de agent over deze omstreden Mr Big-methode „diametraal tegenover elkaar” staan. K. heeft zijn bekennende verklaring later ingetrokken.