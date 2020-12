Acht vestigingen van ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen zijn woensdagmiddag gesloten, nadat er via een intern communicatieplatform een bedreiging was binnengekomen. Waarmee er precies werd gedreigd is nog niet bekend, maar de schoolleiding en de politie vatten de kwestie heel serieus op, zegt een woordvoerder van de school. Voor de deur van de hoofdvestiging van ROC Rivor in Tiel staat politie.