Dit jaar al meer illegaal vuurwerk gevonden dan in heel 2019

De politie heeft dit jaar al meer dan 100.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, zo valt af te lezen uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). Dat is meer dan in heel 2019, toen iets meer dan 61.000 kilo werd opgespoord. Vorige week stond het totaal voor 2020 nog op 44.284 kilo.