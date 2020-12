Eventuele veroordeling levert Hamers geen extra straf op

Ralph Hamers, de oud-topman van ING, zou vanwege zijn rol in de witwaskwestie in Nederland tegen een beroepsverbod van drie jaar kunnen aanlopen. Maar zover komt het niet, omdat hij sinds kort in Zwitserland aan het roer staat van UBS. Zwitserland is geen lid van de EU en daarmee valt hij momenteel ook niet onder de Europese regels.