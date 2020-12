Wrakingsverzoek zedenzaak Zeeland afgewezen

De wrakingskamer van de rechtbank in Middelburg heeft het wrakingsverzoek van verdachte Tanja D. afgewezen. De 44-jarige D. is verdachte in een omvangrijke zedenzaak, waarin onder anderen haar twee dochters het slachtoffer zijn. Tegen D.’s partner Pascal P. (47) is op 18 november zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.