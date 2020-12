Dementie behoort nu tot tien dodelijkste aandoeningen

De ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingedeeld in de top 10 van dodelijkste aandoeningen. De WHO plaatst dementie, afgaande op de cijfers uit 2019, op de lijst. In dat jaar zijn bijna een half miljoen mensen aan de gevolgen ervan overleden. In Europa en Amerika was het de op twee na belangrijkste doodsoorzaak.