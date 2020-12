Dates in Leiden eindigen in vrijheidsberovingen

De Leidse recherche onderzoekt twee zaken waarbij twee mannen het slachtoffer werden van criminelen terwijl ze dachten een date te hebben afgesproken. Een 61-jarige man belde dinsdagavond het alarmnummer dat hij was overvallen en vastgehouden. Afgelopen weekend speelde iets soortgelijks. Daarbij werd een 31-jarige man het slachtoffer. In beide gevallen hadden de slachtoffers via een datingapp een afspraak gemaakt met een jongeman. De politie kijkt of er een verband is.