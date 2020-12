Poolse supermarkteigenaar: geef alle winkels politiebeveiliging

De eigenaar van meerdere Poolse supermarkten in Nederland wil dat alle winkels politiebeveiliging krijgen. „Ik voel mij helemaal niet goed, we zijn bang”, zegt de supermarkteigenaar die uit veiligheidsoverweging anoniem wil blijven. „Ik ben niet bang voor de zaak, maar er wonen mensen boven de zaak en we zijn bang dat ze iemand doden. Het is terreur wat deze mensen doen.”