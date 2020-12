Werkgevers niet helemaal tevreden met verbeterde steunpakket

Het aanvullende steunpakket is een stevige verbetering voor ondernemers in alle zwaar getroffen sectoren. Toch zal het lang niet voor iedereen voldoende zijn om zijn of haar bedrijf door deze crisis te loodsen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de extra steunmaatregelen. Bij ONL voor Ondernemers heerst vooral teleurstelling, vooral door het gebrek aan perspectief.