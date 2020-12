Horeca: uitbreiding coronasteun positief, maar nog niet genoeg

Het is positief dat het kabinet de tegemoetkoming in vaste lasten verruimt voor ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen. Maar voor horecaondernemers is de steun niet genoeg, zolang ze geen zicht hebben op een snelle heropening. Dat zei Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in een eerste reactie op de bekendmakingen.