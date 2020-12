Pfizer verwacht vertraagde doses in eerste helft 2021 te leveren

Farmaceut Pfizer verwacht dat de vertraagde half miljoen vaccins, die Nederland eigenlijk in januari al zou krijgen, in ieder geval in de eerste helft van 2021 worden geleverd. „Wanneer het precies is, weet ik op dit moment niet, maar de afspraken die wij hebben gemaakt met de Nederlandse overheid, komen wij gewoon na”, zegt een woordvoerder van Pfizer Nederland.