Rechter: Staat hoeft geen strenger klimaatbeleid te eisen van KLM

Het kabinet is niet verplicht strengere klimaatvoorwaarden te verbinden aan de financiële steun voor KLM. De rechtbank in Den Haag heeft alle eisen die Greenpeace daarover had gesteld afgewezen. De milieuorganisatie hoopte via een kort geding voor elkaar te krijgen dat de overheid in ruil voor de miljardenhulp zou vragen om een sterkere afname van de CO2-uitstoot die de luchtvaartmaatschappij veroorzaakt.