‘Extra zorgvrijwilligers geen duurzame oplossing’

Extra zorgvrijwilligers en initiatieven zoals ‘Extra handen in de zorg’, waarbij oud-zorgpersoneel of voormalige horecamedewerkers in de zorg bijspringen, zijn op de langere termijn geen oplossing voor de personeelstekorten in de zorg. Dat zegt Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging voor de langdurige zorg ActiZ, tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer over de coronacrisis.