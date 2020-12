ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG). De Zwitserse bank UBS houdt het vertrouwen in voormalig ING-topman Ralph Hamers. De Nederlander staat sinds kort aan het roer bij de Zwitsers, maar wacht strafvervolging in Nederland vanwege de eerdere witwaskwestie bij ING. UBS zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet en heeft kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging.