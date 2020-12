Makelaar wil dat fans van Trump zijn oude huis kopen

Amerikanen die willen bijdragen aan een ongebruikelijk afscheidscadeau voor de afzwaaiende president Donald Trump, kunnen zich melden bij een makelaar in New York. Die probeert al geruime tijd het huis in stadsdeel Queens te verkopen waar Trump in zijn jeugd woonde en doet nu een beroep op fans van de Republikein. Als die samen 3 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) kunnen ophalen, krijgt de president het pand cadeau.