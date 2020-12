Signify onder druk op groen Damrak

Verlichtingsbedrijf Signify stond woensdag onder druk op het Damrak, na de bekendmaking van nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. De Europese beurzen wonnen terrein. Alle ogen bleven gericht op de voortzetting van het brexitoverleg in Brussel. Daarnaast verwerkten beleggers de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de hoop op een akkoord in Washington over een extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie weer opleefde.