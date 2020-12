Opnieuw explosie bij Poolse winkel, nu in Beverwijk

Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is woensdagochtend kort na 05.00 uur de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Er zijn geen slachtoffers of gewonden. De getroffen winkel heeft dezelfde naam als de twee Poolse supermarkten waar dinsdagochtend ook een explosie plaatsvond: Biedronka. Dat meldt de politie.