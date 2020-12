Nikkei klimt dankzij koerssprong SoftBank

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een stevige winst gesloten. Een flinke koerssprong van zwaargewicht SoftBank hielp de beurs vooruit. De uitrol van het coronavaccin in het Verenigd Koninkrijk wakkerde daarnaast de hoop op economisch herstel aan. Sterker dan verwachte Japanse machineorders boden eveneens steun aan de handel. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen ook overwegend vooruit.