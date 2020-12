OM komt met strafeis in hoger beroep moorden Maastricht

Het Openbaar Ministerie komt woensdag bij het gerechtshof in Den Bosch met de strafeis in hoger beroep tegen de 40-jarige Osama I., die wordt verdacht van twee moorden in Maastricht. I. zou op 17 december 2017 eerst een vriend (46) hebben doodgestoken en een kwartier later een 56-jarige vrouw, op een ander adres. De moorden gingen gepaard met extreem geweld. Bij de moord op de vrouw raakten ook haar dochter en een buurman gewond.