‘Meer vrouwelijke hoogleraren, maar pas in 2041 is het evenredig’

Universiteiten hebben meer vrouwen in dienst als hoogleraar. Bijna een kwart van alle professoren is vrouw, maar „het zal nog tot 2041 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling zal zijn bereikt” en de helft van alle hoogleraren vrouw is, concludeert het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.