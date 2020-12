‘Trump-advocaat Giuliani woensdag weer uit het ziekenhuis’

Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van de scheidende Amerikaanse president Donald Trump, die zondag op Twitter aankondigde dat het coronavirus bij Giuliani was vastgesteld, voelt zich beter en verwacht woensdag uit het ziekenhuis te worden ontslagen. De 76-jarige oud-burgemeester van New York voert de afgelopen maand het juridisch team van Trump aan in het bestrijden van de verkiezingsuitslag.