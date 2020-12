‘Code oranje niet prettig voor Curaçao’

De beslissing van Nederland om Curaçao code oranje te geven is „geen prettig bericht voor ons”, zei minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Steven Martina, dinsdag. Volgens hem hing de beslissing al even in de lucht, maar deed Curaçao er alles aan om dit te voorkomen. Als gevolg van de beslissing zal de toeristenstroom uit Nederland flink opdrogen, zo stelde Martina. Code oranje houdt in dat reizen wordt afgeraden, tenzij het noodzakelijk is.