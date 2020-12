Veel mensen twijfelen nog over coronavaccinatie

Veel mensen hebben nog niet besloten of ze zich gaan laten vaccineren tegen het coronavirus als de vaccins beschikbaar komen. Van de 40.000 mensen die meedoen aan een groot onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en Lifelines, zegt 41 procent „ja” op de vraag of zij zich willen laten vaccineren. Een kleine minderheid van 11 procent zegt „nee”. Bijna de helft van de ondervraagden is er nog niet over uit.