Europese beurzen in afwachtende stand

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag rond de slotstanden van een dag eerder geëindigd. Beleggers hielden de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsverdrag in de gaten. Die gesprekken zijn in een cruciale fase beland, want onderhandelaars hebben steeds minder tijd om tot een akkoord te komen. Ook werd uitgekeken naar ontwikkelingen in Washington rond het nieuwe coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.