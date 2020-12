‘Drukte in winkelstraten draagt bij aan corona-stijging’

Dat het aantal coronagevallen stijgt, komt waarschijnlijk onder meer door de sinterklaasdrukte in binnensteden en winkelstraten in de afgelopen weken. „Het is ongetwijfeld een van de belangrijke factoren. Het heeft zeker niet bijgedragen aan een vermindering van het aantal gevallen. Maar er zijn meer factoren die een rol gehad kunnen hebben”, aldus Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).