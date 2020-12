Undercovermethode in cold case onder de loep

„Een hele hoop fictie. Grootspraak en onzin.” Zo beschreef Ad K., verdacht van het doden van de in 2002 verdwenen Patrick van Dillenburg, dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam zijn eerder afgelegde bekentenis. De destijds harddrugsverslaafde K. zegt dat hij is gezwicht voor financiële beloften van de undercoveragenten, die hem via de omstreden ‘Mr. Big-methode’ tot een bekentenis dwongen.