KHN: aantal besmettingen dat aan horeca te herleiden is gering

De horeca is veilig en het aantal besmettingen dat te herleiden is naar de horeca is zeer gering, ook toen de horeca nog grotendeels open was. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op het bericht van RTL Nieuws die inzage had in een analyse van de coronacijfers. Daaruit blijkt dat de sluiting van de horeca eerder een negatief dan een positief effect heeft op de besmettingen.