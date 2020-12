Taakstraf voor tiener wegens per ongeluk neerschieten kleuter

Een 14-jarige jongen heeft van de rechtbank in Haarlem een taakstraf van 34 uur gekregen omdat hij in 2018 een jongen van 5 jaar oud had geraakt met zijn luchtbuks. De destijds 5-jarige raakte door het schot zwaargewond en liep een klaplong op. De rechtbank zegt in de uitspraak dat de toen 12-jarige jongen onvoorzichtig is geweest en dat de gebeurtenis in Zwaag (gemeente Hoorn) ook anders had kunnen aflopen.