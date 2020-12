Dertig agenten in München verdacht van drugsgebruik

MÜNCHEN (ANP/DPA). De politie in München is verwikkeld in een drugsschandaal. Dertig agenten in de Zuid-Duitse stad worden verdacht van drugsgebruik en het doorgeven van verdovende middelen aan collega’s. Daarnaast hebben ze zich volgens het Duitse Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het toebrengen van lichamelijk letsel en obstructie van de rechtsgang.