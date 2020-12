Bouw- en technieksector hekelt werk-naar-werkaanpak kabinet

Bedrijven in de bouw- en techniek zijn niet geholpen met de extra inzet die het kabinet wil doen om mensen van werk naar werk te begeleiden. Volgens de klagers, verenigd in de Industriecoalitie, sluit de aanpak van de overheid niet aan op die van de sector. Ook zit de tijdelijkheid van de regelingen in de weg om het verschil te kunnen maken.