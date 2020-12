Dertig jaar cel geëist voor betrokkenheid bij aanslagen in Parijs

Tegen een van de verdachten van de aanslagen op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in 2015 is dinsdag dertig jaar gevangenisstraf geëist. Hayat Boumeddiene, de vrouw van een van de later doodgeschoten daders van de aanslagen, zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de voorbereidingen. „Ze heeft nooit afstand genomen van de acties van haar man en is een propagandamiddel geworden voor Islamitische Staat”, zei de aanklager.