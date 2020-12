Brexitoverleg blijft boven beurzen hangen

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine verliezen zien. Beleggers namen weinig risico en hielden de blik vooral gericht op de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen, die in een cruciale fase zijn beland. Ook werd uitgekeken naar de verdere ontwikkelingen in Washington rond het extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.