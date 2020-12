India onderzoekt mysterieuze ziekte met zware metalen in bloed

Een team van medische experts van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is onderweg naar de zuidelijke Indiase staat Andhra Pradesh om een mysterieuze ziekte te onderzoeken. Die is zaterdag uitgebroken. Honderden mensen werden met klachten als misselijkheid, pijn en epileptische aanvallen in het ziekenhuis opgenomen. Een 45-jarige man bezweek aan de nog onbekende aandoening.