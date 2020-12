Moordverdachten Wiersum ook verdacht van dubbele moord Suriname

Naar de twee mannen die worden verdacht van het uitvoeren van de moord op advocaat Derk Wiersum loopt ook een onderzoek in verband met een dubbele moord in Suriname, vorig jaar. Dat meldde het Openbaar Ministerie dinsdag op een tussentijdse zitting in de zaak-Wiersum. Verdachten Moreno B. en Giërmo B. (geen familie) zijn „al eerder met elkaar op pad geweest”, aldus de officier van justitie.