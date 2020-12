ASMI koploper in afwachtende AEX

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit onder aanvoering van ASMI. De chipleverancier profiteerde van een adviesverhoging. De andere Europese beurzen lieten eveneens kleine koersuitslagen zien. De blik bleef gericht op de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen, die in een cruciale fase zijn beland. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond het extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten.