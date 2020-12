Tot zeventig ziekenhuizen in Groot-Brittannië beginnen dinsdag met vaccinaties tegen het coronavirus. Volgens minister van Volksgezondheid Matt Hancock begint de grootste vaccinatiecampagne uit de Britse geschiedenis in de grote ziekenhuizen. Hij verwacht dat het tot de lente duurt voordat alle kwetsbare mensen zijn ingeënt. Pas wanneer dat is gebeurd, kunnen de beperkingen die bedoeld zijn om het virus in te dammen worden opgeheven.