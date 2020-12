Nikkei wacht op brexitdeal en steunpakket VS

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag licht lager geëindigd. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de uitkomsten van het brexitoverleg en een akkoord in het Amerikaanse Congres over een nieuw coronasteunpakket. Extra stimuleringsmaatregelen van de Japanse overheid hielden het verlies beperkt. De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten een verdeeld beeld zien.