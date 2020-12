‘Nederlandse werknemer optimistischer over arbeidsmarkt’

Werknemers en werkgevers zien de toekomst van de arbeidsmarkt redelijk rooskleurig in, ondanks de coronacrisis. Nederlandse werknemers zijn daarbij optimistischer dan werknemers in buurlanden België en Duitsland. Dat meldt vacaturesite Indeed op basis van een wereldwijd onderzoek, waaraan ruim 14.000 werknemers en meer dan 3600 werkgevers meededen.