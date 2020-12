FVD- en ex-FVD-Statenleden willen blijven samenwerken

De zeven leden van de uiteengevallen Forum voor Democratie-fractie in de Limburgse Provinciale Staten hebben maandagavond onderling overleg gevoerd over hoe ze in de toekomst samen kunnen blijven werken. Vier fractieleden hebben hun lidmaatschap van FVD opgezegd, drie besloten lid te blijven. De zeven spraken uit onderling samen te willen werken, maar ze konden maandagavond nog niet op een rijtje krijgen hoe dat vorm moet krijgen.